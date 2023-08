Abandon d’animaux pendant les vacances : voici ce que risquent les propriétaires

L'été est une nouvelle fois marqué par des abandons massifs d'animaux de compagnie et les refuges de la SPA sont rapidement saturés. Voici ce que risquent les propriétaires qui abandonnent leur animal.

Championne d’Europe. A contrario des adoptions, les abandons d’animaux ont fortement augmenté en France, a alerté la Société protectrice des Animaux (SPA). Un acte punit par la loi.

Ainsi, le délit d’«abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende», d’après le site du gouvernement.

La SPA a recueilli depuis le début de l’été + de 10 300 animaux abandonnés.





Parmi eux, 7 200 chats (+4,6% vs 2022) !





Les solutions sont pourtant simples : l’adoption responsable et réfléchie mais aussi la stérilisation pour les chats !

#StopAbandon pic.twitter.com/cgetDmzwWI — La SPA France (@SPA_Officiel) July 20, 2023

La justice peut également interdire au propriétaire fautif de détenir un animal ou le priver pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans de «l'activité professionnelle qui a permis de préparer ou d'effectuer l'abandon».

Comme le rappelle Geo, «si l’abandon est fait en connaissance de cause et avec des circonstances aggravantes, l’auteur peut encourir jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende».

Pire, si l’abandon de l’animal entraîne sa mort, alors le propriétaire s’expose à une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

12.181 ANIMAUX RECUEILLIS ENTRE MAI ET JUILLET

En France, les 63 refuges et maisons de la SPA sont déjà saturés, alors même que l'été n'est pas terminé, avec 8.279 chiens et chats mais aussi quelques rongeurs, chevaux et animaux de ferme, en attente d'adoption, a indiqué à CNEWS l'organisation de défense des animaux.

La SPA a recueilli, entre le 1er mai et le 31 juillet 2023, 12.181 animaux. La tendance reste la même que l'an dernier mais comme explique la SPA : «Les refuges sont saturés et il y a beaucoup d’animaux sur liste d’attente pour être pris en charge, et les fourrières sont également pleines.»

Outre les nombreux abandons, c'est aussi le recul des adoptions qui rend difficile la tâche de la SPA. Ces dernières ont reculé de 1,5% par rapport à l'année dernière.

«On fonctionne sur des listes d'attente pour accueillir de nouveaux animaux car l'été il y a peu d'adoptions, les gens sont en vacances. Donc, les places ne se libèrent pas», s'inquiétait déjà l'été dernier une porte-parole auprès de CNEWS.

Pour sensibiliser aux abandons, la SPA a lancé sa campagne annuelle de prévention, cette dernière prend la forme d'un film qui voyage dans le temps et où un cochon d'Inde est adopté pour protéger un village ou alors un chien pour remplacer le pigeon voyageur. Le message est simple et se résume en une phrase : «Adopter un animal sans réfléchir, c’est le condamner à l’abandon».