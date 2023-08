Sylvie Tellier sur le décès de Geneviève de Fontenay : «C’est une partie de notre patrimoine français qui s’en va aujourd’hui»

Invitée sur CNEWS mercredi 2 août, Sylvie Tellier, anciennement directrice générale de la société Miss France, s’est exprimée sur le décès de Geneviève de Fontenay, disparue dans la nuit du lundi 31 juillet au mardi 1er août.

La fin d’une ère collectivement commémorée. Le décès de Geneviève de Fontenay à 90 ans, survenu dans la nuit du lundi 31 juillet au mardi 1er août, et annoncée mardi 2 août, a bouleversé la planète Miss France

Celle qui avait présidé le comité de 1981 à 2009 avait ensuite été succédée par la Miss France 2002 Sylvie Tellier. Cette dernière s’est exprimée sur la disparition de sa prédécesseure : «Nous sommes tous émus, nous sommes tous tristes», a déclaré sur CNEWS celle qui est désormais remplacée par Cindy Fabre (Miss France 2004), depuis août 2022.

L’arrivée de Cindy Fabre comme nouvelle présidente du comité Miss France avait suscité des réactions très positives de la part de Geneviève de Fontenay.

Cette dernière entretenait en effet des points de friction avec Sylvie Tellier sur plusieurs points, comme l’intégration de miss transgenres, formellement déplorée par la dame au chapeau, alors que Sylvie Tellier avait affirmé qu’elle ne s’opposerait pas à ce que des femmes transgenres participent au concours.

«Comme on a pu l’entendre, on avait toutes plus ou moins des points de divergence, mais on avait toutes en commun un respect immense pour elle», a-t-elle confié. «C’est une page qui se tourne, c’est une partie de notre patrimoine français qui s’en va aujourd’hui», s’est-elle désolée.