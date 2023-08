Corse : le parquet antiterroriste ouvre une enquête après le dernier communiqué du FLNC

Deux jours après la publication d’un communiqué du Front de libération nationale corse (FLNC), le parquet national antiterroriste a décidé d’ouvrir une enquête.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête préliminaire après la publication, ce mardi 1er août, d'un communiqué du Front de libération nationale corse (FLNC) revendiquant seize attentats. L'enquête a été ouverte pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme».

13 attentats contre des résidences

Dans ce communiqué de quatre pages transmis à Corse-Matin et consulté par l'AFP, le groupe clandestin a revendiqué treize attentats contre des résidences, un contre un véhicule d'un «officier CRS» et deux contre des agences bancaires de la Société Générale à Corte en mai 2023 et du Crédit Agricole à Folleli en décembre 2021.

Le FLNC a évoqué dans ce texte «une colonisation de peuplement disproportionnée» et un «processus de destruction du peuple corse» qui n'est «pas encore irréversible» et appelle «au plus vite» les Corses à «aider à la lutte» via «des actes de résistance».