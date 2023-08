«Nice sombre peu à peu dans un climat de violence», déplore Eric Ciotti après plusieurs attaques à l'arme blanche

Un homme a été sérieusement blessé à l'arme blanche ce jeudi à Nice. Une nouvelle agression dans la ville qui a provoqué la réaction d'Eric Ciotti.

La victime est dans un état critique. Jeudi soir, un homme a été poignardé en pleine rue vers 19h à Nice, près d'un arrêt de bus, selon les informations de Nice Matin. Il a été grièvement touché au niveau du dos et transporté à l'hôpital. Les enquêteurs ne l'ont pas encore interrogé et aucun suspect n'a encore été interpellé. Les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice sont examinées pour tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Pour l'heure, tous les scénarios sont envisagés.

Une affaire qui a fait réagir Éric Ciotti, le président des Républicains. «Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l’arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée,» a-t-il expliqué sur X (anciennement Twitter). Un bilan qu’il juge «effroyable» et synonyme de l’installation d’un climat de violence dans la ville.

Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l’arme blanche ont été dénombrés à #Nice06 dont une personne décédée.





Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence.





Réagissons avant qu’il ne soit trop tard ! https://t.co/KK1hnbXTLv — Eric Ciotti (@ECiotti) August 4, 2023

Tous les quartiers sont touchés

Les agressions se sont multipliées à Nice et notamment dans les zones touristiques qui ne sont plus épargnées, à l'image du Quai des États-Unis, un lieu très fréquenté, dans le prolongement de la Promenade des Anglais et à deux pas du centre-ville. Les causes de ces attaques sont souvent floues, allant de l'abus d'alcool à un mauvais regard.





Dans un communiqué de presse paru au début du mois de juin, Eric Ciotti dénonçait déjà l'insécurité grandissante à Nice : «Les conditions de sécurité se dégradent d'année en année et cela touche l'ensemble des quartiers de la ville».

Un phénomène aggravé, selon le député des Alpes-Maritimes, par une forte baisse des effectifs du côté des policiers municipaux.

«Je veillerai personnellement à ce que Nice ne prenne pas le même chemin que Marseille,» avait-il alors déclaré.