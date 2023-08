Vacances d'été 2023 : 3 bonnes raisons d'aller au château de Chambord en famille

Véritable joyau de la Renaissance, le Château de Chambord fait le plein d’activités pendant les vacances d’été. Voici 3 bonnes raisons d’aller dans le Loir-et-Cher en famille, à la découverte de ce monument historique, édifié à la demande de François 1er.

Pour assister à un magnifique spectacle équestre

Pour le plus grand bonheur des petits, et des grands enfants, un spectacle équestre s’installe tout l’été au cœur des majestueuses écuries du maréchal de Saxe, au pied du château. Composé de six tableaux, ce show ludique et immersif met à l’honneur l’histoire et le règne de François Ier, le Roi chevalier, en mêlant cascades à cheval, dressage, voltige, tournois, et vols de rapaces. L’emblématique cascadeur Frédéric Sanabra est notamment de la partie. Installé dans des gradins couverts et ombragés, le public sera guidé tout au long du spectacle par la voix envoûtante de l'acteur et réalisateur Jacques Weber.

Pour s’initier à la sculpture sur tuffeau

Après avoir visiter l’édifice, qui abrite le célèbre escalier dit «à double révolution», inspiré par Léonard de Vinci, les visiteurs pourront notamment s’initier à la taille de pierre et à la sculpture sur tuffeau, la principale pierre de construction utilisée au château. Pour les participants, ce rendez-vous est l’occasion idéale de poser toutes les questions qui leur passent par la tête concernant l’architecture, les décors, et les matériaux de construction. Pour recréer les motifs caractéristiques du château, comme les losanges ou encore la fleur de lys, chacun sera munis des outils traditionnels. En plus, on peut repartir avec sa création.

©Château de Chambord



pour naviguer et Pêcher dans le canal du Cosson

Débutants et spécialistes auront également la possibilité de s'offrir une session pêche hors du commun, dans un cadre propice au calme et à la détente. Les pêcheurs pourront en effet lancer leur canne dans le canal du Cosson, qui longe le château de Chambord. Et les gros poissons y sont nombreux. Dans cette réserve naturelle, vous aurez peut-être la chance d’attraper des carpes, des brochets, ou encore des silures, et des sandres. Pendant la période estivale, le public pourra aussi naviguer sur les eaux calmes du canal et profiter d’une vue imprenable sur le château, à bord d’un petit bateau électrique.