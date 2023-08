«Contrairement aux mensonges des lobbys, le coût pour les dépenses publiques du tabac et de l’alcool est vertigineux», assure cet avocat

L’avocat et professeur d’université Pierre Kopp est revenu pour CNEWS sur l'impact des addictions pour la société. Selon lui, «le coût pour les dépenses publiques du tabac et de l’alcool est vertigineux».

Pierre Kopp, avocat et professeur d'université, a évoqué le coût des addictions au sein de la société française, ce dimanche 6 août, lors de La Matinale CNEWS. «Il y a deux sortes de coûts. Il y a l'argent qui est effectivement dépensé, c'est ce qu'on appelle le coût des dépenses publiques. Quand vous soignez quelqu'un, il faut payer les gens qui le soignent et le matériel que l'on utilise, il faut l'acheter», a-t-il expliqué.

Avant de rajouter : «Il y a d'autre part, une autre forme de coût, qui est le fait que, par exemple, une personne qui décède, ça représente un manque pour la société. On sait évaluer la valeur de la vie, on multiplie le nombre de gens qui sont décédés par ce prix et ça donne une estimation de la perte pour la collectivité».

«Le coût des traitements est bien supérieur aux taxes»

Pierre Kopp a ensuite détaillé : «Contrairement aux mensonges systématiquement réitérés par les lobbys de l'alcool et du tabac, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres, le coût pour les dépenses publiques du tabac et de l'alcool est vertigineux, puisque l'on nous a ressassé que les taxes rapportaient plus que les dépenses».

L'avocat en a profité pour bien insister sur le fait que : «C'est absolument faux. Le coût des traitements est bien supérieur aux taxes qui sont prélevées sur l'alcool et le tabac. Donc c'est vraiment une fake news au sens strict».