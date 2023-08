Météo : quand le beau temps va-t-il enfin revenir ?

Depuis plusieurs jours, des airs d'automne règnent en France... Mais pas de panique, le retour du beau temps est prévu très prochainement. De quoi ravir les vacanciers du mois d'août.

Après la météo automnale de cette semaine, l'été va enfin faire son grand retour en France. La semaine prochaine va être marquée par un temps très chaud. De fortes chaleurs sont attendues, voire même des températures caniculaires allant jusqu'à plus de 30°C dans le Nord et 40°C dans le Sud-Ouest. Des températures qui semblent être parties pour durer plusieurs semaines, sauf quelques fluctuations.

Pour la seconde partie du mois d'août ainsi que pour septembre, les températures devraient être plus élevées que la moyenne en France. Selon Copernicus, l'organisme de surveillance du climat en Europe, le Sud-Est devrait bénéficier d'un temps chaud et humide, c'est-à-dire orageux.

La moitié nord du pays, quant à elle, devrait avoir un temps chaud, calme et très sec, surtout en ce qui concerne le Nord-Ouest : la Bretagne et la Normandie. Ces deux zones qui ont subi le temps le plus maussade durant le mois de juillet.