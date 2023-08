Nice : les actes de violences se multiplient

Depuis le début du mois de juillet, de nombreuses attaques au couteau ont été recensées dans la ville de Nice. Y a-t-il une hausse de la violence dans la ville ? Quelles sont les raisons et les profils des assaillants ?

Dans un tweet, le président des Républicains, Eric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice. «Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence», a-t-il ce 4 août.

Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient dans la ville. La dernière en date, jeudi dernier, au soir. Un homme a été poignardé en pleine rue, aux alentours de 19h. Aucun suspect n'a encore été interpellé.

Plus de 4.000 caméras de vidéosurveillance à Nice

Selon le porte-parole d'Alliance Police Nationale, il n'existe pas de mobile type à ce genre d'affaires : «Ce sont des jeunes un peu désœuvrés, un peu désemparés, qui parfois font des règlements de compte entre bandes rivales. Ça, ça existe aussi pour des motifs totalement futils. Parfois pour un regard, parfois pour une fille», a expliqué Rudy Manna.

En matière de sécurité, la ville de Nice est bien dotée, puisque plus de 4.000 caméras surveillent les rues. Mais selon Rudy Manna, trop peu de policiers les consultent : «Les caméras de vidéo-protection nous aident énormément mais pour travailler dessus, il faut avoir du monde. Il faut avoir des enquêteurs qui travaillent dessus et à Nice, c'est vrai qu'il en manque cruellement».

L'été, la police municipale reste au plus près des Niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.