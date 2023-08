«Pourquoi Emmanuel Macron n'agit-il pas ?» : la mère d'Adrien Perez, mort poignardé en 2018, en colère face aux violences quotidiennes

Patricia Perez, la mère du jeune Adrien mortellement poignardé en 2018, a pointé du doigt sur CNEWS le chef de l’État Emmanuel Macron, le jugeant responsable de la montée en puissance des actes de violence en France ces dernières années.

Un cri du cœur. Patricia Perez, la mère du jeune Adrien mortellement poignardé en 2018, a critiqué sur CNEWS l’inaction du gouvernement français et du chef de l’État Emmanuel Macron face à la hausse de la violence en France ces dernières années.

La mère de famille a d’abord confié avoir envoyé une lettre au président français après le décès de son fils pour souligner l’omniprésence des actes violents dans l’Hexagone.

«En 2018, j’ai écrit une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Cette lettre est restée vaine. Je lui signalais dans cette lettre cette violence qui était endémique dans notre pays et qui ne s’arrêtait pas en fait», a assuré Patricia sur CNEWS.

Elle a ensuite concentré ses critiques sur le chef de l’Etat, responsable selon elle de la montée en puissance des actes violents dans la société française lors des dernières années.

«Voilà, il y a eu avant Adrien, il y a eu Adrien, après Adrien et ça ne s’arrête pas. Il va falloir à un moment donné que l’État prenne ses responsabilités et que Monsieur Macron, chef de l’État, se décide enfin à entendre le cri et les pleurs de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Pourquoi rester dans cette violence ? Pourquoi n’agit-il pas ?», a questionné la femme endeuillée sur CNEWS.

«Ce n’est plus pensable, il faut que ça s’arrête. Il faut qu’il prenne ses responsabilités. C’est lui qui doit faire régner l’ordre. C’est lui qui doit empêcher tous ces drames. Cela ne s’arrête pas, que ce soit dans les villes ou les villages, ça se passe constamment. Il n’y a pas un jour où l’on n’entend pas de la violence, un meurtre, ici ou là… Mais jusqu’à quand ? Jusqu’où peut-il supporter cela ?», a conclu Patricia sur nos antennes.