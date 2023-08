Vacances d'été : un lundi orange dans le sens des départs en France et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Après un samedi noir et un dimanche orange dans le sens des départs pour l’ensemble de l’Hexagone, Bison Futé prévoit une circulation difficile dans le même sens sur tout le territoire ce lundi 7 août, à l’exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes classée rouge.

Une fin de week-end encore chargée sur les principaux axes routiers français. Après un samedi noir et un dimanche orange dans le sens des départs pour l’ensemble de l’Hexagone, Bison Futé a prévu une circulation difficile dans le même sens sur tout le territoire ce lundi 7 août. Seule exception : la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée rouge par l’organisme pour ce lundi.

© Bison Futé

Le centre national d’information routière recommande d’éviter l’autoroute A10 de 10h à 14h en Ile-de-France et de 15h à 19h à proximité de Bordeaux.

Il est également conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 10h à 18h, ainsi que l’autoroute A9 entre Montpellier et l’Espagne de 11h à 15h et l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne de 12h à 16h.

Enfin, l’accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera délicat entre 12h et 16h en raison d’un trafic routier perturbé selon les prévisions de Bison Futé.

Les prochaines difficultés sur les principaux axes routiers français sont attendues vendredi 11 août. A cette date, Bison Futé classe l’ensemble de l’Hexagone en orange dans le sens des départs comme celui des retours. L’organisme anticipe une circulation très difficile dans quelques départements du sud-est de la France dans le sens des retours ce vendredi.