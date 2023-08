Laurent Jacobelli : «Ce président de la République est hors-sol. Il est incapable de comprendre ce que veulent les Français»

Le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli s'est montré véhément à l'encontre d'Emmanuel Macron, indiquant qu'il était un président de la République «hors sol».

Un président de la République omniprésent, même en vacances ? Alors que la plupart des membres de l'exécutif sont en congés, certains continuent à faire la Une des médias. Le président de la République ne fait pas exception. Une présence qui agace Laurent Jacobelli, député RN et invité d'Europe 1.

« Ce président de la République est hors-sol. Il est incapable de comprendre ce que veulent les Français », selon @ljacobelli #Europe1 pic.twitter.com/9M8jIjMsHy — Europe 1 (@Europe1) August 7, 2023

Un président «incapable de comprendre ce que veulent les Français»

«Mais qu’il nous laisse en paix, c’est l’été ! Qu’il arrête avec ses interviews dans la presse ou à la télévision, où il parle pour rien dire, où il nous annonce qu’il va réunir tout le monde autour de sa personne pour faire une nouvelle politique, pour construire, pour assimiler, pour faire nation», a-t-il déclaré.

«Et puis finalement, tout cela accouchera de mesurettes parce que ce président de la République est hors-sol. Il est incapable de comprendre ce que veulent les Français», a ajouté le conseiller régional du Grand-Est.

Un appel au changement

L'élu du Rassemblement National est notamment revenu sur l'interview du président de la République dans le Figaro.

«Dans cette même interview, il nous explique que finalement, l’immigration c’était quelque chose contre laquelle on ne pouvait pas lutter, qui était naturel et qu’il ne fallait pas changer les choses, alors que trois-quarts des Français veulent qu’on arrête ces vagues migratoires qui viennent mettre en danger notre sécurité et notre culture», a-t-il développé.

L'homme politique et allié de Marine Le Pen n'a pas hésité à rappeler les ambitions politiques de son parti, promettant du changement en cas d'élection.

«Il est temps de changer. Soyez patients, il ne reste que quatre ans avant 2027 et je l’espère, l’élection de Marine Le Pen, qui s’étendra moins dans les médias pour raconter une France rêvée et qu’elle agira plus pour une France rêvée», a conclu Laurent Jacobelli.