Qu’est-ce que l’association Civitas, que Gérald Darmanin souhaite dissoudre ?

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce lundi la dissolution de l’association catholique Civitas, après des propos antisémites tenus lors de ses universités d’été. Cette association, proche de la droite identitaire, dit s’inspirer «de la doctrine sociale de l’Église».

Après la dissolution en juin dernier du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce lundi la dissolution d’une autre association, d’un tout autre genre : l’institut Civitas, association catholique proche de la droite identitaire.

«L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le Procureur de la République. Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas», a déclaré le ministre sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Cette décision fait suite aux propos de Pierre Hillard, un essayiste aux prises de position controversées, qui a déclaré : «Vous avez eu un événement en septembre 1791, la naturalisation des Juifs». «Avant 1789, un Juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvaient pas devenir Français. Pourquoi ? Parce que c’étaient des hérétiques», avait-il poursuivi avant d'ajouter : «La naturalisation de Juifs en 1791 ouvre la porte à l’immigration». Pierre Hillard avait alors estimé qu'il «faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789».

Civitas se décrit comme «un mouvement politique œuvrant à promouvoir et défendre la souveraineté, l’identité nationale et chrétienne de la France en s’inspirant de la doctrine sociale de l’Eglise, du droit naturel et des valeurs patriotiques, morales et civilisationnelles indispensables à la renaissance nationale.» Elle évoque régulièrement les attaques contre le christianisme, dénonce le satanisme au sein de la société ou dans la sphère politique, ou encore la théorie du genre.

Des actions contre des évènements culturels

Existant depuis plus de 20 ans, l’association, présidée par le Belge Alain Escada, s’est notamment fait connaître en 2016 pour ses prises de positions contre le mariage homosexuel. Cette même année, elle a été reconnue éligible aux financements des partis politiques. Il y a dix ans, elle revendiquait environ 130.000 sympathisants, selon un article de France info datant de 2013.

Lors de la dernière élection présidentielle, elle avait notamment soutenu le candidat d’extrême droite Éric Zemmour. Les partisans de Civitas participent régulièrement à la fête de Jeanne D'Arc, mais également à des manifestations royalistes.

L’institut Civitas a notamment fait la Une récemment lors de plusieurs actions controversées : en avril dernier, l’association avait appelé à un rassemblement pour prier devant une église désacralisée de Metz dans laquelle devait se produire le chanteur Bilal Hassani, porte-drapeau de la communauté LGBT. Les associations Stop Homophobie et Mousse avaient porté plainte contre Civitas à la suite de l’annulation du concert.

Plus récemment, des membres de l’association ont également participé à une action pour empêcher la tenue d’un concert d’une organiste américaine dans une église de Carnac, dans le Morbihan, estimant qu’un tel événement n’avait pas lieu d’être dans une église.