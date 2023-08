Carburants : pourquoi les prix vont-ils continuer d’augmenter ?

Les consommateurs de carburants n’ont pas fini de voir les prix flamber. Cette augmentation est due à la forte demande en période estivale, mais aussi aux pays producteurs, qui souhaitent encore faire monter les prix.

La flambée ne s’arrêtera pas de sitôt. Après une augmentation constante au mois de juillet, les prix des carburants continuent sur leur lancée en ce mois d'août.

Le gazole a vu son prix augmenter de sept centimes supplémentaires dans la semaine du 29 juillet au 4 août, atteignant ainsi le seuil de 1,80 euro, selon les données du gouvernement.

Du côté du SP95, le litre atteint 1,89 euro en moyenne, après une augmentation de trois centimes en une semaine. Depuis trois mois, les prix des carburants sont au plus haut et se rapprochent des records des prix du litre atteints en début 2023, qui étaient de 1,84 euro en février et 1,91 euro en janvier.

Les pays fabricants réduisent leurs productions de pétrole

Cette flambée trouve ses origines dans plusieurs données, comme une demande très élevée en période de vacances estivales, des entreprises et des ménages de plus en plus demandeurs et la reprise de l’économie. Mais pas que.

La situation est en grande partie due aux pays producteurs de pétrole, comme la Russie ou l’Arabie saoudite, qui souhaite faire monter les prix. Pour se faire, ils réduisent leurs productions d’or noir.

A titre d’exemple, pour le mois de juillet dernier, la production de pétrole a connu une réduction allant jusqu’à un million de barils par jour en Arabie saoudite.

La Russie et l’Arabie saoudite ont confirmé le ralentissement de leur production pour le mois de septembre, suivant ainsi les recommandations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui leur conseille de réduire encore davantage la production jusqu'à la fin de l'année 2024.

En un mois, le prix du baril de pétrole a déjà augmenté de près de 10%. Il a atteint les 85 dollars au début de ce mois d’août, soit le prix le plus élevé depuis trois mois.