Dissolution de Civitas : «Il existe encore dans le pays un antisémitisme idéologique», réagit le président de l'Union des étudiants juifs de France

Samuel Lejoyeux, président de l’Union des étudiants juifs de France, a réagi sur CNEWS ce mardi aux propos polémiques de l’essayiste Pierre Hillard tenus fin juillet. Le président de l’association a alerté l’opinion publique sur un antisémitisme «idéologique» grandissant, notamment au sein de l’extrême droite en France.

Une dérive idéologique jugée inquiétante. L’essayiste Pierre Hillard a suscité une vive polémique en tenant des propos polémiques lors des universités d’été du mouvement d’extrême droite Civitas qui se sont déroulées du 29 juillet au 31 juillet à Pontmain (Mayenne).

«Avant 1789, un Juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvaient pas devenir français. Pourquoi ? Parce que c’étaient des hérétiques (…) Il faudrait peut-être retrouver la situation d’avant 1789», a affirmé ce dernier le dimanche 30 juillet lors des universités d'été de Civitas.

Condamnant «fermement ces propos ignominieux» sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce lundi soir avoir «saisi le Procureur de la République» et demandé à ses services «d'instruire la dissolution de Civitas».

L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le Procureur de la République. Par ailleurs, j’ai demandé à mes services d’instruire la dissolution de Civitas. https://t.co/Fz5JF21tFV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 7, 2023

Samuel Lejoyeux, le président de l’Union des étudiants juifs de France, a commenté sur CNEWS ce mardi les propos tenus par l’essayiste.

«On a l’impression parfois, au fil de l’actualité, que l’antisémitisme c’est seulement un antisémitisme du quotidien ou des préjugés à l’encontre des juifs. Je crois qu’il ne faut pas oublier une chose : il existe encore en France, à l’extrême droite en particulier, un antisémitisme idéologique et idéologisé. C’est celui-là qui, dans l’Histoire, on le voit à chaque fois, a voulu aller au bout», a averti Samuel Lejoyeux.

Pour appuyer son propos, il a pris un exemple historique fort, à savoir la France de Pétain pendant l’occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale.

«C’est cet antisémitisme idéologique qui, par exemple, a amené à la seule fois où depuis 1791, les Français ont été déchus de leur nationalité française sous le régime de Vichy. Là, on ne parlait plus seulement de préjugés ou d’actes haineux, mais d’une véritable idéologie antisémite mise en place par l’État français. C’est en cela que ces propos sont particulièrement graves et inquiétants», a rappelé le président d’association.