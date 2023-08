«Si les policiers n’étaient pas là, ce pays serait à genoux», estime Karl Olive

Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, s'est exprimé sur les à propos de l'importance des policiers dans la société française.

De nombreux policiers ont décidé de se mettre en arrêt maladie ou en retrait en raison du maintien en détention de leur collègue, accusé d'avoir gravement blessé Hedi en marge des émeutes à Marseille. Une situation complexe selon Karl Olive, qui a estimé que la présence des policiers est nécessaire au maintien de l'ordre en France, comme il l'a expliqué ce mardi 8 août sur l'antenne d'Europe 1.

« Si les policiers n’étaient pas là, ce pays serait à genou (...) quand on touche un policier, quand on touche un maire, on touche à la République, on affaiblit la France. Donc, il nous faut des sanctions fermes et sans appel », déclare @KARLOLIVE sur #Europe1 pic.twitter.com/cZ7pMRjcU8 — Europe 1 (@Europe1) August 8, 2023

Karl Olive rend hommage aux Policiers

«On a une dégradation de l'autorité de l'État à l'endroit des pompiers, des élus, des enseignants et des policiers. Moi, je veux leur rendre hommage : si ce pays est comme il est aujourd'hui, et malgré tout ce qui se passe, et qu’il tient debout, c'est bien parce que les policiers, les forces de sécurité, quelles qu'elles soient, nous protègent. C'est la première des libertés. Si les policiers n'étaient pas là, ce pays serait à genoux aujourd'hui !», a-t-il estimé.

Depuis quelques semaines, nombre de policiers ont décidé de se mettre en arrêt maladie ou de se mettre en «code 562», signifiant qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.

«Les policiers sont fatigués et démoralisés et on peut-on peut les entendre. Je le dis : quand on touche un policier, quand on touche un maire, on touche à la République, on affaiblit la France ! Il nous faut des sanctions qui soient des sanctions fermes et sans appel», a notamment déclaré le député des Yvelines, ajoutant que ces sanctions à l'encontre des manifestants violents ont satisfait une partie de la population excédée.

Une réponse judiciaire efficace pour lutter contre les individus dangereux

«Les Français se sont satisfaits, j'ai presque envie de dire enfin, que la réponse judiciaire réactive, efficace, était à l'ordre du jour, au même titre que l'esprit régalien qui était mis en place par le ministère de l'Intérieur et de la sécurité avec Gérald Darmanin», a-t-il ajouté.

Le député de la majorité a conclu son hommage aux forces de l'ordre en déclarant que «les policiers demandent aujourd'hui qu'on les considère à la juste mesure de ce qu'ils forment et de ce qu'ils réclament».