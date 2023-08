Uniforme à l'école : la proposition de Gabriel Attal séduit plusieurs villes

Le 28 juillet dernier, Gabriel Attal, ministre de l’Education, avait déclaré dans les colonnes de Midi Libre qu’il était en faveur d’une expérimentation du port de l’uniforme. Robert Ménard a annoncé, ce lundi 8 août, que la ville de Béziers était volontaire pour l’expérimentation.

Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l’uniforme à l’école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l’Education, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui souhaitaient le mettre en place.

«Il y a un certain nombre d’avantages à mettre l’uniforme à l’école. Au lieu d’avoir la dictature des marques où chacun juge l’autre pour savoir s’il est à la mode ou pas à la mode, on aura quelque chose de plus égalitaire», rapporte Robert Ménard, maire de Béziers.

«C’est une bonne idée, mais au collège, les jeunes, ils veulent s’affirmer avec leur propre style», affirme un père de famille. «Avoir un uniforme, ça évite les différences sociales», ajoute un autre. Selon Robert Ménard, le maire de Béziers, le port de l’uniforme à l’école permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire et les inégalités. Dans certains collèges et lycées, les élèves doivent déjà le porter.

«C’est un outil pédagogique pour moi, l’uniforme. Mais si jamais ils veulent le mettre pour une utilité idéologique, alors il ne faut pas le mettre. Si c’est un outil de mode politique, on ne met pas l’uniforme. Mais si ça devient un outil intelligent ou pédagogique, alors là, il faut le mettre. Ce n’est pas pour renier quelque chose ou effacer quelque chose, c’est pour éveiller et révéler quelque chose. Il faut que ça reste une proposition même dans le public», a de son côté rapporté Albéric de Serrant, ancien directeur d'établissements. En début d’année, Brigitte Macron avait déclaré qu’elle était favorable à cette proposition.