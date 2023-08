Incendie en Alsace : le gîte n'était pas aux normes

Le gîte de vacances de Wintzenheim (Alsace), dont l'incendie survenu mercredi 9 août a tué 11 personnes, n'était pas aux normes de sécurité, a révélé la vice-procureure. La structure accueillait des personnes en situation de handicap.

L’établissement ne respectait pas les normes de sécurité. Mercredi 9 août, un gîte de vacances pour personnes handicapées de Wintzenheim (Alsace) a été détruit par les flammes, tuant 11 personnes.

Au lendemain du drame, Nathalie Kielwasser, vice-procureure de la République, a annoncé que le gîte n'était pas aux normes de sécurité. «Le gîte n’avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire» et «ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public» a déclaré la vice-procureure jeudi 10 août.

«Si vous voulez conduire une voiture, il faut un permis, si vous voulez héberger du monde, il faut le passage de cette commission qui vous donne des préconisations sur la capacité d'accueil, etc. On va vous imposer un certain nombre de règles de sécurité», a expliqué la magistrate.

Le bâtiment, une ancienne grange récemment rénovée, disposait bien de détecteurs de fumée «mais pas suffisants pour ce type de structure», a déclaré la représentante du parquet.

«Les détecteurs de fumée sont aux normes mais ce ne sont pas des détecteurs de fumée qu'on pose dans des structures hébergeant du public», a-t-elle ajouté.

Alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations, «on ne peut pas pour le moment vérifier s'il y avait ou non des extincteurs», a continué la magistrate.

Pour l’instant, l’identité des 11 victimes n’est toujours pas connue, mais les résultats des analyses d’identification des corps seront connus dans les prochains jours.