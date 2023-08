Météo : voici les régions qui seront concernées par les risques d’orages ce week-end

Certaines régions de France pourraient être concernées par de potentiels orages d'ici à la fin de semaine.

Prudence. Alors que presque tout l'Hexagone a retrouvé des températures de saison et que l'été semble pointer à nouveau le bout de son nez, attention aux éventuels orages.

Ce jeudi, la Bretagne va ainsi connaître une faible perturbation qui pourrait tourner à l'orage. Les températures oscilleront entre 16 °C et 22 °C.

Le temps sera très ensoleillé et chaud sur l’ensemble du pays, malgré des #orages au centre ouest ce matin. Les fortes #chaleurs faibliront au sud-ouest alors qu’au nord et dans l’est la chaleur arrivera temporairement.



Vos températures :



22°C à #Brest



24°C à… pic.twitter.com/RigjJSBKmv — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 10, 2023

Par la suite, les perturbations devraient atteindre le région Centre-Val de Loire avec des températures avoisinant les 31° C.

samedi, le nord-est concerné

Des pluies pourraient se déclarer dans les Hauts-de-France, la Marne, et les Ardennes dans la journée du samedi 12 août. Privilégiées par une masse d'air plus chaud, des averses et des orages sont susceptibles de se développer, d'après le site Tameteo.

La Massif central, les Pyrénées et les Alpes ne sont pas à l'abri d'averses pouvant également tourner à l'orage. Le phénomène pourrait s'étendre dans la journée de dimanche en Alsace.

Par ailleurs, le reste de la France connaîtra des températures plus élevées en fin de semaine, avoisinant les 30 °C.