Marseille : trois attachés parlementaires RN agressés sur le Vieux-Port

Un groupe d’amis, dont trois attachés parlementaires du Rassemblement national, ont été agressés par six individus, qui leur ont volé des bijoux, sur le Vieux-Port, dans le 1er arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) ce dimanche 6 août. Une plainte a été déposée.

Plusieurs personnes, dont trois attachés parlementaires du Rassemblement national, ont été agressées sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) ce dimanche 6 août. Thomas Molina et ses amis ont été «pris à partie» par six hommes, a confié le collaborateur parlementaire de José Gonzalez (RN).

Aux alentours de 3h du matin, lui et ses amis ont été encerclés par six individus, qui leur ont posé une question. «La main d’un des individus s’est approchée du thorax d’un de mes amis. Il a été en contact avec une chaîne. Il lui a donc demandé "Ah tu as cette chaîne, tu es chrétien ?"» a confié une des victimes.

Par la suite, des provocations et gestes tactiles ont généré une vive altercation. Peu de temps après, un des amis de Thomas Molina s’est rendu compte qu’il n’avait plus sa chaîne.

«Après quelques secondes on s’est rendu compte qu’on n’avait plus nos colliers. On a cherché et on s’est demandé si dans la panique ils avaient pu être arrachés» a ajouté l'attaché parlementaire.

Au total, plusieurs bijoux ont été dérobés lors de l’altercation. Une plainte contre X a été déposée pour vol en réunion.