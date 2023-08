Transports : la branche nord du RER B totalement fermée pendant trois jours

A compter de ce samedi 12 août, et pour une durée de trois jours, la branche nord du RER B sera totalement fermée en Île-de-France. Des bus de substitution seront mis en place mais ne pourront pas absorber le flux de voyageurs habituel.

En raison des travaux estivaux, aucun train du RER B ne circulera, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août, entre Paris Gare du Nord et Mitry-Claye dans les deux sens de circulation, entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois dans les deux sens de circulation, et entre Paris et Mitry-Claye (les trains circuleront entre Mitry-Claye et Crépy-en-Valois).

Ces travaux «permettent de doter le RER B d’un terminus provisoire en gare de La Plaine Stade de France, destiné à maintenir des trains en cas de coupure des circulations sur certains tronçons de la ligne, et de préparer l’arrivée de la navette CDG Express. Ces nouvelles installations viendront compléter le terminus provisoire du Bourget achevé à l’été 2022, afin d’augmenter le dispositif de retournement des trains au nord de ligne B», a expliqué la SNCF sur son site.

De ce fait, afin de pallier le manque de transports, des bus de substitutions seront mis en place. Toutefois, ceux-ci seront incapables d’absorber le flux de voyageurs habituel. Par conséquent, «Île-de-France Mobilités offre le covoiturage à tous les voyageurs, même sans abonnement Navigo. Passager ou conducteur, le covoiturage de courte distance offre de réels avantages», a indiqué la SNCF.