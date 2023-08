Canicule : trois départements placés en vigilance orange

Trois départements ont été placés ce samedi en vigilance orange canicule par Météo France, pour la journée du dimanche 13 août.

La chaleur revient en France. L'Ain et l'Isère s'ajouteront ce dimanche au Rhône, parmi les départements concernés par une vigilance orange canicule, selon Météo-France, qui prévoit de fortes chaleurs en Rhône-Alpes. Le département du Rhône est placé en vigilance orange pour un épisode de chaleur caniculaire depuis ce samedi à la mi-journée, avec jusqu'à 36 °C attendus dans l'après-midi.

Ce dimanche, les températures devraient rester dans le même ordre de grandeur, avec notamment des pointes à 35 °C degrés prévues dans l'Ain, l'Isère et la Drôme, selon Météo-France. En cause, une bascule des vents au sud-ouest qui doit continuer de drainer sur la région Rhône-Alpes une masse d'air chaud d'origine espagnole.

Le Rhône, l’Isère et l’Ain en #vigilance orange #canicule ce dimanche.





Buvez de l’eau plusieurs fois par jour



Protégez les personnes les plus fragiles



Limitez vos activités physiques et sportives





Infos sur notre site de vigilance : https://t.co/Rm0el1oKFM https://t.co/icUurFfvy4

— Météo-France (@meteofrance) August 12, 2023