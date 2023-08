Mort du principal d'un collège à Lisieux : décès suspect, hommage... Tout ce que l'on sait déjà de l'affaire

Une enquête a été confiée à la police judiciaire après le décès suspect du principal d'un collège de Lisieux (Calvados), retrouvé mort vendredi matin dans son établissement, a-t-on appris ce samedi 12 août auprès du parquet.

L’émotion est palpable à Lisieux, où le principal d’un collège de la ville du Calvados a été retrouvé mort, dans la matinée de ce vendredi 11 août. Une «mort suspecte», selon Delphine Mienniel, procureure de la République de Lisieux, qui a annoncé ce samedi l’ouverture d’une enquête, confiée à la police judiciaire de Caen.

Les faits se sont déroulés dans la matinée du vendredi 11 août. Alors qu’il s’apprêtait à partir en vacances depuis son domicile personnel en compagnie de sa famille, Stéphane Vitel, 48 ans et principal du collège Pierre-Simon de Laplace, «a été avisé du déclenchement d’une alarme correspondant à une intrusion dans l’établissement», a indiqué le parquet de Lisieux.

Arrivé seul sur les lieux, le principal a été découvert à l’intérieur de l’établissement par sa fille, partie à sa recherche après s’être inquiétée de son absence. Découvert inconscient, le père de famille a été pris en charge rapidement par les pompiers et le SAMU qui ont tenté de le réanimer, en vain.

Entré seul à l’intérieur de son établissement scolaire, Stéphane Vitel a été découvert inconscient, alors qu’aucune trace de désordre ou d’arme n’a été constatée sur place, selon le parquet de Lisieux. En revanche, «les premières constations ont permis d’identifier une trace d’effraction sur une porte secondaire du collège», a-t-il indiqué.

Du côté de la famille, en état de choc, la femme de la victime a indiqué avoir vu une voiture «partir en trombe» avant d’entrer dans l’établissement et qu’elle avait aperçu «de la lumière dans une fenêtre du collège», signe d’une intrusion. Selon elle, son époux aurait été frappé à la tête. Les médecins légistes détermineront les causes de la mort lors de l’autopsie, prévue ce lundi 14 août.

De nombreux élèves et personnels de l’établissement se sont rendus sur place quelques heures après l’annonce du décès du proviseur, afin de lui rendre hommage en déposant des bouquets de fleurs.

Je m’associe à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.

