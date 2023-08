Naufrage de migrants dans la Manche : «Les passeurs n’ont aucun scrupule», s'agace Hervé Berville

Six personnes sont décédées dans le naufrage d'une embarcation dans la Manche, ce samedi 12 août. Face à cette nouvelle tragédie humaine avec des migrants en victimes, le secrétaire d'État à la Mer Hervé Berville, a fait part de son agacement.

Nouveau drame dans la Manche ce samedi 12 août. Six individus, d'origine afghane, sont décédés dans le naufrage d'une embarcation d'une soixantaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Plusieurs migrants seraient également portés disparus. Arrivé sur place, le secrétaire d'État à la Mer, Hervé Berville, a grandement fustigé les passeurs.

Des routes maritimes «dangereuses et mortelles»

«Les passeurs n’ont aucun scrupule. Comment peut-on faire monter des gens, plus de 60, sur un pneumatique avec un vent fort de force 3 ou de force 4 ?», a indiqué l'élu, qualifiant l'incident de «drame humain terrible». «Si nous déplorons aujourd’hui six victimes, c’est la responsabilité de trafiquants qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et mortelles», a ajouté Hervé Berville.

Le secrétaire d'État à la Mer a tenu à féliciter les services de secours pour leur intervention, qui a permis de limiter les pertes humaines. «Les moyens engagés ont été rapides, efficaces et d’ampleur», a-t-il expliqué face à la presse, rappelant que près de 61 vies ont pu être sauvées au cours de cette tragédie.

«Notre travail, qui est constant, c’est de renforcer notre dispositif. Et de mener la lutte contre les passeurs qui profitent et exploitent la misère humaine pour faire de l’argent et pour faire le commerce de personnes», a ajouté Hervé Berville, qui s'est montré ferme face au trafic humain des migrants.