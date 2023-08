Vols dans les campings : la Gironde particulièrement touchée

Entre le 6 et le 8 août 2023, quatre campings situés en Gironde ont subi des cambriolages entre La Teste-De-Buch, Arcachon et Lacanau-de-Mios. De l'argent et du matériel ont été dérobés.

Dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août, les propriétaires du camping de la Dune, plus connu sous le nom de camping des Flots Bleus à la Teste-de-Buch, ont été cambriolés. Pas d’argent volé, mais «un souffleur, un taille-haie, une tronçonneuse, que du matériel électrique qui était neuf. Au total, il y en a pour environ 4 ou 5.000 euros», selon Franck Couderc, le propriétaire.

Trois autres campings des environs ont également été victimes cette nuit-là ainsi que celle du lundi 7 au mardi 8 août. Outre les dégâts matériels, les établissements ont enregistré le vol de 350 passeports, d’argent, mais aussi de coffres-forts.

«On pourrait supposer qu’il s’agit d’une bande organisée […] bien coutumier des faits», a déclaré Jérôme Burny, membre du bureau de l’unité SGP de la police de la Gironde.

Des cambrioleurs introuvables

Une enquête a été ouverte pour retrouver les cambrioleurs, grâce au regroupement des vidéos de surveillance de la plupart des campings. Jérôme Burny a précisé que «la police technique et scientifique est intervenue avec des relevés d’empreinte».

La police invite les autres établissements à redoubler de vigilance en cette période d'affluence de la clientèle. En effet, pendant l’été, de l'argent en espèce circulent et les vacanciers pourraient être ciblés directement.