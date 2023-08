Alerte aux baïnes : quel est ce phénomène dangereux qui touche la côte aquitaine ce week-end ?

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a émis une nouvelle alerte concernant les baïnes sur les littoraux des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime, appelant les baigneurs à la vigilance ce week-end.

Un phénomène naturel qui peut être dangereux pour les baigneurs. Ce vendredi 11 août, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine a appelé les personnes qui fréquentent les plages «à la plus grande vigilance». Et pour cause, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime ont été placés en alerte maximale en raison d’un risque de formation de baïnes, prévu ce week-end, y compris ce dimanche 13 août.

#Baïnes | Le préfet Étienne GUYOT appelle à la plus grande vigilance sur les plages du littoral ce week-end. Les journées du 12 et 13/08 sont classées à risque maximal pour les courants de baïnes.





La préfecture a ainsi rappelé les consignes de sécurité à respecter lors de ces alertes aux baïnes : «Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence. (...) Surveillez vos enfants en permanence, restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau», a souligné le préfet Etienne Guyot dans un communiqué. Il a également rappelé qu'en cas d'urgence, les baigneurs doivent appeler le 112.

Les baïnes, un phénomène dangereux

Les baïnes sont d’immenses piscines naturelles, formées par une accumulation d’eau et concentrées entre les bancs de sable créés par le mouvement des marées. Et c’est lors des marées basses que celles-ci prennent forme.

Lorsque ces cuvettes d’eau naturelles se remplissent durant la marée basse, enfants et adultes aiment s’y baigner et profiter de ces espaces, en raison de l'absence de vague. Cependant, la marée haute peut surprendre en raison des conditions météorologiques, et entraîne alors un surplus d’eau.

Après avoir atteint un niveau supérieur à celui de l’océan, suivant le principe des vases communicants, le bassin d’eau se vide soudainement, provoquant un courant vers le large appelé «courant de baïne». Il peut alors entraîner le baigneur vers le large, et la possibilité de rejoindre le bord devient très difficile, provoquant l’épuisement et la noyade, surtout si celui-ci lutte à contre-courant.

C’est la raison pour laquelle il est vivement recommandé d’éviter ces zones, où plus les vagues sont grosses et plus les baïnes sont dangereuses.