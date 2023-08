Lourdes 2023 : tout savoir sur les 150 ans du pèlerinage de l’Assomption

Depuis vendredi et jusqu'au mercredi 16 août, des milliers de personnes convergent ou vont converger à Lourdes pour le Pèlerinage national, sous le patronage des Assomptionnistes. Un pèlerinage particulier, puisqu’il fête cette année ses 150 ans.

«Ensemble, bâtissons sur le roc». Voici le thème de la 150e édition du Pèlerinage national de Lourdes, organisé par les Assomptionnistes. Entamé vendredi 11 août, le rassemblement connaît son point d’orgue ce dimanche 13 août, avant de s’achever le mercredi suivant, à l’occasion de la fête de l’Assomption de Marie.

Une messe à suivre en direct sur C8

Pour cette nouvelle édition historique du pèlerinage religieux, de nombreux événements sont prévus pour les milliers de pèlerins attendus dans la cité des Pyrénées, et ce, à la suite des Journées mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, au début du mois d’août.

Ce dimanche, qui marque le sommet de cette semaine de festivités, une messe dominicale télévisée est prévue à 10h et sera présidée par l’archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Le mardi 15 août, la messe de l’Assomption présidée par Monseigneur Celestino Migliore, sera notamment diffusée sur l'antenne de C8, à partir de 10h. CNEWS se mobilisera également lors de son émission «En quête d'Esprit».

Des discussions autour de la spiritualité

Au cours du dimanche après-midi, une veillée jubilaire et festive sera tenue par l’organiste Thomas Ospital et le chanteur Grégory Turpin, tandis que sœur Nathalie Becquart interviendra sur le thème «Le Synode sur la synodalité : chemin de conversion de l’Église». Plusieurs thèmes divers, comme les travaux religieux du pape François et la question de la fin de vie, seront abordés lors des nombreux échanges prévus pour la seconde partie de journée.

Le lundi 14 août sera notamment marqué par la procession aux flambeaux, prévue à 21h, partant depuis l’église paroissiale du Sacré-Cœur jusqu’au sanctuaire de Lourdes.

Enfin, le pèlerinage se conclura dans la matinée du mercredi 16 août, à 8h30, avec la célébration de clôture à la grotte de Massabielle, connue pour les apparitions de la Vierge Marie.