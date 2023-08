Pyrénées-Orientales : les images impressionnantes de l'incendie qui touche le sud du pays

Un violent incendie s’est déclaré à Saint-André (Pyrénées-Orientales) ce lundi 14 août, consommant plusieurs centaines d’hectares. 3.000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées et plus de 500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Un feu toujours pas maîtrisé. Depuis 17h, les pompiers sont à pied d’œuvre pour tenter de circonscrire l’incendie qui frappe la commune de Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 3.000 habitants ont été évacués. Et d’après Actu Perpignan, au moins 350 hectares sont déjà partis en fumée.

Incendie à St André qui se propage très rapidement vers Argeles sur mer, des explosions s’enchaînent, il est pas prêt de s’arrêter. #StAndré #Incendie #explosions #feu pic.twitter.com/7JKZY92iAO — CLMRT (@ClmentMarti1) August 14, 202

Une scène apocalyptique

Un important dispositif a été mis en place selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin : «Un incendie d’une grande violence est en cours dans les Pyrénées-Orientales. J’appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance. Des moyens importants sont engagés : 13 avions, 3 hélicoptères et plus de 500 sapeurs-pompiers. Courage à eux», a-t-il écrit sur X (ex Twitter).

Et pour cause, en témoignent les nombreux clichés publiés sur les réseaux sociaux, avec une végétation particulièrement sèche en ce mois d’août, la situation a vite dégénéré. A noter que les Pyrénées-Orientales ont été placées en vigilance jaune canicule et orange pour feux de forêt.

Outre Saint-André, l'incendie touche aussi les communes d’Argelès-sur-Mer et Palau del Vidre, situées également à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan. Pour rappel, en avril dernier la commune de Cerbère dans les Pyrénées-Orientales avait perdu quelque 1.000 hectares de végétation.