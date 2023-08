Festivités du 15 août : où voir des feux d’artifices ?

Ce mardi 15 août, des feux d’artifice seront tirés à l’occasion de l’Assomption. Ainsi, des spectacles auront lieu dans tout l’Hexagone durant cette journée fériée.

C’est la fête. Comme le 14 juillet, le 15 août constitue une date incontournable pour les feux d’artifices. Partout sur le territoire, en fonction des régions, des événements ainsi que des spectacles sont prévus tout au long de la soirée.

Le Château de Versailles

En Île-de-France, c’est au Château de Versailles (Yvelines) que l'on pourra admirer les feux royaux avec les Nocturnes de Feu, «perpétuant ainsi la tradition des fêtes féeriques qui font vivre le Château depuis 400 ans». Il s’agit, selon ce joyau du patrimoine français, d’un «voyage à travers le temps et l’espace à la découverte des Jardins Royaux habituellement fermés au public, illuminés de bougies et de flammes monumentales».

Pour ce mardi 15 août, et à quatre reprises dans la soirée, «600 drones lumineux s’élèveront dans le ciel au-dessus du Grand Canal». Ils réinterpréteront «l’espace qui entoure le public en lumière, représentant les ornements les plus subtils et les formes architecturales les plus grandioses». Concrètement, ces aéronefs dessineront les symboles et figures du Château dans le ciel versaillais.

A la fin de l’événement, des feux d’artifices mêlés à des drones lumineux et pyrotechniques clôtureront la soirée, une première en France.

La baie de Cannes

A Cannes, c’est le golfe de La Napoule (également appelé baie de Cannes) qui accueillera le spectacle du 15 août. Ainsi, durant cette soirée, les Cannois auront droit à un voyage pyrotechnique et musical inspiré par des titres phares des années 1970-1980.

De plus, dans le cadre du Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes, au cours duquel se déroule une compétition internationale d'art pyrotechnique mettant en jeu annuellement une «Vestale d'argent», le feu d’artifice sera tiré aux alentours de 22h. La participation est gratuite.

Le Fort Saint Louis à Toulon

A Toulon, le feu d’artifice sera tiré vers 22h depuis le Fort Saint Louis. Comme l’évoque la ville sur son site internet, «le son et lumière "Ensemble" célébrera cette année la fraternité, sur des airs connus et populaires».

L’événement sera précédé par un grand show de voltige aérien, «temps fort de l'été permettant d'admirer notamment les 8 Alphajets de la Patrouille de France qui célèbre cette année son 70e anniversaire».

«Le public pourra assister ensuite à un hélitreuillage mettant en scène un hélicoptère Dauphin et une vedette de la Société nautique de Sauvetage en mer (SNSM). Suivra un survol de la zone par un Falcon 50 de la Marine nationale et une exhibition en vol du Rafale par l'association Rafale Solo Display. Meeting commenté par l'Armée de l'Air», peut-on lire sur le site de Toulon tourisme.

La Grande Plage à Biarritz

Dans le sud de la France, les habitants de Biarritz et les touristes pourront profiter, dès 22h45 et pour une durée de 20 minutes, de fééries pyrotechniques. Sur son site internet, Biarritz annonce que «le Feu d'artifice est tiré avec un nouveau dispositif qui permet de voir le feu de quasiment toute la ville».

Pour mieux observer le spectacle, il faut se rendre sur la Grande Plage. Le feu d’artifice sera, lui, tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais.

La Grande Conche de Royan

Comme chaque année, le show pyro-mélodique de Royan (Charente-Maritime) a lieu ce mardi 15 août à partir de 22h30. Selon le site Royan Atlantique, l’événement doit rassembler plus de 100.000 personnes sur la plage de la Grande Conche.

«Le spectacle est à 180° puisqu'on bénéficie aussi des feux d'artifice de l'autre rive de l'estuaire de la Gironde, côté Médoc, comme le Verdon», précise Royan Atlantique.