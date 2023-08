Canicule : quelles sont les villes où il va faire le plus chaud ?

Le Sud-Est fait face, depuis vendredi 11 août dernier, à des températures caniculaires dépassant parfois les 35°C. Cette hausse du thermomètre doit s’étendre sur une large partie du territoire à compter de ce jeudi.

Une chaleur extrême. Depuis vendredi 11 août dernier, le Sud-Est fait face à des températures dépassant parfois les 30°C, avec des pointes entre 35°C et 37°C localement.

Si cette hausse du mercure a concerné, en premier lieu, le Centre-Est et principalement la vallée du Rhône à savoir la métropole de Lyon, le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône, elle s’étendre sur la majoritaire de l’Hexagone.

Contacté par CNEWS, Météo-France a indiqué que «ces températures élevées s'annoncent durables, avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end».

L'épisode le plus chaud de l'année

Ainsi, dès ce jeudi 17 août, les maximales devraient atteindre 30 à 35°C dans le sud avec des points à 36 ou 37°C sur la région lyonnaise, Toulouse et ses environs et la Provence. Ailleurs, les températures pourront atteindre 30°C à Ajaccio, 31°C à Montpellier, 32°C à Aurillac et Limoges, 33°C à Marseille, 34°C à Gap et Bordeaux et 35°C à Montélimar.

«A l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023», a indiqué le service de météorologie à CNEWS.

La chaleur devrait s’intensifier durant la journée du samedi 19 août et les températures devraient grimper jusqu’à 36°C à Chalon-sur-Saône et 37°C à Montélimar et à Gap. Pire encore, le mercure devrait frôler les 39°C à Lyon, selon les prévisions de Météo-France.

Dimanche 20 août, c’est tout l’hexagone, du nord au sud, qui devrait être concerné par cette canicule puisque les maximales devraient être comprises entre 22°C et 32°C au nord, dont 30°C à Paris, Reims et Chaumont, 31°C à Tours et Strasbourg et jusqu’à 32°C à Auxerre.

Quant au sud, les températures devraient être au-dessus des 35°C notamment à Lyon (38°C), Bourg-Saint-Maurice (36°C), Perpignan (37°C), Montpellier (37°C), Montélimar (39°C) et Gap (39°C).