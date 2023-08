Canicule : voici les sept départements placés en vigilance orange ce jeudi

Sept départements de l’Est du pays ont été placés en vigilance orange canicule par le service de météorologie Météo-France. Les maximales devraient atteindre 30 °C à 35 °C au sud avec des pointes à 36 °C ou 37 °C dans certains endroits.

Météo-France a placé, ce mercredi 16 août au soir, sept départements français en vigilance orange canicule pour la journée du jeudi 17 août. Cette vigilance concerne notamment l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire ainsi que la Haute-Loire.

La chaleur s'accentue en fin de semaine et s'annonce durable (pointes à 40 °C possibles sur le Midi méditerranéen, le val de Garonne et en vallée du Rhône pour le week-end à venir).



7 dpts en #VigilanceOrange #canicule



Selon le service de météorologie, durant cette journée, les maximales devraient atteindre 30 °C à 35 °C dans le sud avec des points à 36 °C ou 37 °C sur la région lyonnaise, Toulouse et ses environs et la Provence.

Ailleurs, les températures atteindront les 30 °C à Ajaccio, 31 °C à Montpellier, 32 °C à Aurillac et Limoges, 33 °C à Marseille, 34 °C à Gap et Bordeaux et 35 °C à Montélimar.

Contacté par CNEWS, le service météorologique a indiqué que «ces températures élevées s'annoncent durables, avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end».

«A l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023», a-t-il ajouté.