«Il alliait à ses talents de journaliste des qualités de coeur» : Emmanuel Macron rend hommage à Gérard Leclerc

Dans un communiqué publié ce mercredi 16 août, Emmanuel Macron a rendu hommage à Gérard Leclerc, mort dans un crash d’avion à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), indiquant qu’«il alliait à ses talents de journaliste des qualités de cœur».

Ce mercredi 16 août, le président de la République Emmanuel Macron a réagi à la disparition du journaliste Gérard Leclerc, survenue à la suite d’un crash d’avion à Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique.

Dans un communiqué publié par le palais de l’Élysée, le chef de l’Etat a estimé que le journaliste «fit vivre l’information et le débat durant près de cinquante ans» considérant que sa mort prématurée «endeuille le monde du journalisme».

«Derrière Gérard Leclerc se dessine un demi-siècle d’histoire de la radio et de la télévision, dont il avait accompagné l’âge d’or», a écrit le palais présidentiel ajoutant qu’en tant que passionné de rugby et membre du XV parlementaire, le journaliste «jouait franc-jeu dans les joutes oratoires comme sur le terrain, et alliait à ses talents de journaliste des qualités de cœur, de tolérance et d’écoute qui lui gagnaient l’estime de ses contradicteurs».

Pour rappel, Gérard Leclerc était victime d’un crash d’avion, un Robin DR, qu’il pilotait ce mardi 15 août. Il s’y trouvait à bord en compagnie de deux autres passagers. Le parquet de Saint-Nazaire a annoncé ce mercredi que deux autres corps ont été retrouvés.

«Le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc» et celui d'une femme, d'après la même source. Ceux-ci «présentent chacun un polytraumatisme très important, de multiples fractures et des blessures incompatibles avec toute chance de survie», a ajouté le parquet expliquant qu’«un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé», a également été remonté.