«Il n’avait aucun sectarisme, il était respectueux de tous» : l’hommage de Nadine Morano à Gérard Leclerc 

Le journaliste politique Gérard Leclerc a tragiquement disparu, ce mardi 15 août, alors qu’il pilotait un avion de tourisme. L’engin s’est écrasé au niveau de Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique) alors qu’il devait atterrir à la Baule.

Au lendemain de l'annonce de la disparition du journaliste Gérard Leclerc dans un accident d'avion, Nadine Morano, députée européenne LR, a tenu à lui rendre hommage. «Je connaissais Gérard depuis plus de vingt ans. Ce n’est pas pour rien si, dans les témoignages qui sont rendus depuis hier soir, Gérard Leclerc fait l’unanimité. C’était quelqu’un de très professionnel et il avait un respect de la liberté des opinions de tous. Il respectait les élus, il respectait les institutions et dans ses interviews, on se sentait rassurés, parce qu’on y allait avec nos analyses, nos opinions et lui, il faisait son boulot de journaliste dans le respect», a déclaré la femme de 59 ans.

«C'était une belle personne»

«Gérard était quelqu’un qui n’avait aucun sectarisme. Il était respectueux de tous. Envers Gérard Leclerc, on tient parole, c’est quelqu’un qui était sympathique et charmant, un journaliste agréable. C’était une belle personne», a ajouté cette dernière.

«C’est un choc. Sa liberté d’expression, il l’a exprimée et sa liberté d’expression, il l’a respectée sur CNEWS. Je me réjouis que les gens vantent ses grandes qualités. J’ai été en contradiction avec lui, j’ai débattu avec lui, mais c’est aussi ça qui fait la richesse d’un débat, c’est ce qui fait la richesse de la démocratie de la France», a rappelé Nadine Morano.

«Je sais que pour Julien l’exercice sera difficile, mais je sais à quel point Gérard aimait son frère, aimait le talent de son frère, et qu’il aimait l’entendre chanter», a conclu l’ancienne députée de Meurthe-et-Moselle.