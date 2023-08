Canicule : Elisabeth Borne réunit une cellule interministérielle de crise ce jeudi après-midi

Alors que sept départements sont placés en vigilance orange à la canicule ce jeudi 17 août, la Première ministre Elisabeth Borne réunit une cellule interministérielle de crise à 17 h, a annoncé Matignon.

Alors que sept départements du pays sont d'ores et déjà placés en vigilance orange à la canicule ce jeudi, la France pourrait vivre en outre dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été, selon Météo-France.

Au moment où au moins 30 décès de plus que la normale ont été recensés fin juillet à cause des hautes températures - et vingt ans quasi jour pour jour après la canicule meurtrière de 2003 - la Première ministre devra vraisemblablement faire le point sur les différents dispositifs à disposition, tout en montrant l'image d'un gouvernement à la tâche.

Plus d'information à suivre...