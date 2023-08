Canicule : qu’est-ce que la «nuit tropicale», ce phénomène qui empêche de dormir ?

Alors que la France fait face à des températures élevées, essentiellement dans le sud-est du pays, des «nuits tropicales» sont observées lors des épisodes caniculaires. Un phénomène qui pourrait perturber le sommeil et accentuer la fatigue du corps.

Un coup de massue lorsqu’il fait chaud. Alors qu’une dizaine de départements français ont été placés en vigilance orange pour canicule, les maximales devraient atteindre 30° C à 35° C dans le sud du pays avec des pointes à 36° C ou 37° C sur la région lyonnaise, Toulouse et ses environs et la Provence.

«Les 35° C seront régulièrement dépassés de l’Occitanie à la Provence en passant par la vallée du Rhône cette fin de semaine et au cours du week-end, des températures de 40 °C sont possibles dans ces mêmes régions. La chaleur va alors déborder sur les régions plus au nord, du Centre-Val de Loire au Nord-Est en passant par le bassin parisien où on pourra tutoyer les 35° C», a expliqué Météo-France.

Par conséquent, les nuits pourraient être particulièrement chaudes et le mercure devrait dépasser la barre des 20° C du coucher du soleil jusqu’à l’aube. On parle donc de «nuit tropicale», puisque ce sont «des valeurs que l’on observe sous les tropiques», comme l’explique François Gourand, ingénieur-prévisionniste à Météo-France.

«C'est une définition informelle, employée quand les températures minimales ne passent pas en dessous de 20° C au cours de la nuit (…) Sous nos latitudes, cela correspond à peu près au manque de fraîcheur nocturne qui mène à des températures caniculaires», a-t-il ajouté.

Ces «nuits tropicales» peuvent avoir des effets délétères sur le sommeil. Parmi les conséquences, on note l’augmentation des éveils intra-sommeil, la diminution du sommeil profond, la fragmentation du sommeil paradoxal ou encore le raccourcissement de celui-ci.

De plus, avec ces températures élevées, le corps ne peut se refroidir pour se reposer complètement, ni se régénérer. Ce qui pourrait accentuer la fatigue durant la journée.