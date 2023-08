Mathieu Lefèvre, député Renaissance : «Il y a un antisémitisme de gauche et d’extrême gauche qu’il faut combattre dans notre pays»

Mathieu Lefèvre, député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne, a estimé ce vendredi sur Europe 1 qu’il y a «un antisémitisme de gauche et d’extrême gauche qu’il faut combattre» en France.

Ce vendredi 18 août, le député Renaissance Mathieu Lefèvre, était l’invité d’Europe 1. Alors que sa collègue, la députée macroniste Caroline Yadan, a récemment suggéré de dissoudre La France insoumise, sur le modèle de la procédure de dissolution engagée contre le mouvement Civitas pour antisémitisme, l'élu de la 5e circonscription du Val-de-Marne, a, quant à lui, estimé qu’il fallait respecter les choix des électeurs, tout en jugeant une perte des valeurs républicaines au sein de LFI.

«Les électeurs ont fait le choix de passer la France insoumise comme groupe parlementaire important. En revanche, je pense qu’il n’y plus rien de républicain dans la France insoumise. Cette invitation (de Caroline Yadan : ndlr) fait suite à d’autres actes antisémites et qui ne sont pas le fruit du hasard comme le tweet de Mathilde Panot sur le Vel' d’Hiv' ou encore le soutien à l’assassin du grand rabbin d’Israël», a-t-il dit.

« Il y a un antisémitisme de gauche et d’extrême gauche qu’il faut combattre dans notre pays », déclare @MathieuMlefevre #Europe1 pic.twitter.com/spHZVSsrzU — Europe 1 (@Europe1) August 18, 2023

«Trop de coïncidences ne forment plus de coïncidences. Il y a un antisémitisme de gauche et d’extrême gauche qu’il faut combattre dans notre pays. Si je respecte le choix des électeurs, je ferai tout pour combattre l’extrême gauche et singulièrement la France insoumise et ces dérives», a-t-il ajouté.

Pour rappel, plusieurs élus LFI ainsi que le patron du PS, Olivier Faure, s’étaient émus mardi 8 août de la suggestion de Caroline Yadan de dissoudre La France insoumise.

«Et la dissolution de LFI pour lutter contre l'antisémitisme, c'est une idée aussi, non ?», avait publié sur le réseau social «X» (anciennement Twitter) la députée Renaissance Caroline Yadan en accompagnant son message d'un emoji clin d'œil.