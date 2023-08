Essonne : un rassemblement à Grigny ce dimanche à la mémoire d'Armale, tuée par son ex-conjoint

Un rassemblement en hommage à Armale, dit Deo, se tiendra dimanche 20 août sur l'Esplanade des Droits de l'Homme à Grigny (Essonne). La femme de 44 ans a été tuée par son compagnon au mois de juillet.

Rendre hommage aux victimes de féminicides et de violences sexistes. C'est l'objectif du rassemblement organisé ce dimanche 20 août sur l'Esplanade des Droits de l'Homme à Grigny (Essonne), devant le centre culturel Sidney Bechet, place Henri Barbusse. Si le rassemblement se veut revendicatif, il s'agit notamment de faire honneur à Armale, appelée Deo par ses proches. La femme de 44 ans, mère de trois enfants, a été assassinée par son compagnon au mois de juillet dernier.

«Mettre fin à cette violence insoutenable»

«C'est avec une profonde tristesse que nous invitons les Grignoises, les Grignois, et toutes celles et ceux qui veulent en finir avec les féminicides, à un rassemblement pacifique en hommage à Armale», ont indiqué les associations et collectifs à l'origine de cette démarche, en soutien avec la municipalité.

Les organisateurs appelent les autorités à «renforcer les lois et les moyens financiers pour protéger les femmes et améliorer les dispositifs d'aide aux victimes», afin de «mettre fin à cette violence insoutenable». Le collectif Nous Toutes rappelle que depuis le début de l'année, 75 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon.