Paris : le camp de migrants de l’Hôtel de Ville inquiète les riverains

Depuis plusieurs semaines, des migrants, venus principalement d’Afrique, ont occupé la place très touristique de l’Hôtel de Ville, à Paris. Cartons, valises et détritus, une image qui inquiète les touristes et les Parisiens.

Tout ne brille pas dans la Ville Lumière. Une cinquantaine de migrants occupent depuis quelques semaines la place touristique de l’Hôtel de Ville à Paris. Somnolant dans la torpeur de l’après-midi caniculaire, ils sont en attente d’un logement.

Ainsi, lorsque l’on passe devant la monumentale façade de la mairie du XIXe arrondissement, on peut apercevoir ces migrants, majoritairement des femmes et des enfants venus d’Afrique après avoir traversé la Méditerranée, aux abords du métro, installés sur des cartons en plein milieu de détritus et de valises.

L'importance de se sentir en sécurité

Cette image n’est pas celle qui était imaginée par les touristes qui visitent la capitale. «Pour les touristes, il est très important de se sentir en sécurité. Quand il y a des sans-abris, on se sent moins en sécurité», a déclaré une touriste suisse à CNEWS. «Peut-être qu’il faudra plus de policiers pour que l’on puisse se sentir en sécurité», a-t-elle ajouté. Un constat partagé par une autre touriste, originaire de Tunisie. «Je ne savais pas qu’il y avait autant de SDF à Paris», a-t-elle dit.

À l’approche des JO 2024 à Paris, les habitants de la capitale dénoncent «la saleté et les odeurs». «Ce sont des sujets que connaissent toutes les grandes villes aujourd’hui. Le cas de Paris n’est pas isolé non plus. Ce sont des questions qu’il faut se poser, pas seulement dans le cadre de l’accueil de l’événement, mais dans la vie de Paris de tous les jours», a estimé une Parisienne, également interrogée par CNEWS.

En octobre 2022, une invasion de l’Hôtel de Ville a été organisée par le collectif «La Chapelle Debout», ce dernier militant pour l’accueil des étrangers et leur accès au logement. Des migrants avaient donc sauté par-dessus des barrières avant de pénétrer à l’intérieur du bâtiment.