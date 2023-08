Disparition inquiétante d’un homme de 24 ans après un accident de voiture : ce que l’on sait

Les gendarmes du Bas-Rhin ont lancé un appel à témoins après la disparition d'un jeune homme de 24 ans, disparu depuis le 6 août dernier dans la commune de Westhoffen.

L'inquiétude monte. Cela fait deux semaines que François Drid, 24 ans, a disparu dans le Bas-Rhin, après que son véhicule a été retrouvé accidenté à Westhoffen, situé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg.

Le jeune homme mesure 1m78, a les cheveux châtain foncé, une barbe de la même couleur et est de corpulence mince. Selon l'appel à témoin émis par la gendarmerie, il porte un short turquoise, un bracelet de type brésilien vert et bleu délavé ainsi qu'une Apple Watch noire et une casquette.

Tatoué d'un scorpion sur le haut de la cuisse droite et d'un smiley sur le haut de la cuisse gauche, François Drid porte également des lunettes de vue noires de forme carrée.

L'homme de 24 ans détient un sac de randonnée noir avec un écusson à scratch représentant le drapeau français. Enfin, la gendarmerie a indiqué que François Drid est malade et qu'il serait susceptible d'avoir une attitude désorientée.

Si vous êtes en mesure de faire avancer l'enquête, contactez le 17 ou la brigade territoriale autonome de Wasselone au 03.88.87.02.45.