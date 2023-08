Moustiques : ces 3 couleurs à ne surtout pas porter pour éviter les piqûres

Face aux moustiques, vos vêtements peuvent être vos meilleurs amis comme vos pires ennemis. Une étude parue dans la revue Nature communication affirme que les moustiques sont beaucoup plus attirés par certaines couleurs. Voici donc les teintes à éviter absolument pour ne pas se faire dévorer.

Alors qu’une intense vague de chaleur frappe la France, ce climat facilite la prolifération des moustiques. Et nous ne sommes pas tous égaux face aux moustiques. Si certains sont des cibles de choix pour les insectes, d’autres ont la paix et ne se font jamais piquer.

De nombreuses théories plus ou moins farfelues circulent sur les piqûres de moustique et les différentes manières de s’en protéger.

une étude scientifique américaine

Groupe sanguin, sang sucré, type de peau, citronnelle, huiles essentielles… Entre mythe et réalité, et face à des solutions pas toujours très efficaces, les scientifiques pourraient enfin apporter une réponse précise à la question des piqûres de moustique.

Une étude menée par des chercheurs de l’université de Washington aux Etats-Unis révèle que certaines couleurs attirent particulièrement les moustiques. Ne pas porter certaines teintes permettrait donc de limiter les risques de piqûres.

Rouge, orange et cyan à éviter

Pour ce faire, les chercheurs se sont concentrés sur trois espèces de moustiques en sélectionnant des femelles qui avaient besoin de sang pour leur reproduction. Ils ont ensuite fabriqué un tunnel avec des tâches colorées imitant la peau humaine et ses nuances, en les combinant avec différentes teintes d'autres couleurs. Les moustiques ont été attirés avec du CO2 et les scientifiques ont pu étudier leurs trajectoires.

Très rapidement, les chercheurs se sont aperçus que les moustiques étaient tout particulièrement attirés par la couleur de la peau humaine combinée à du rouge, du orange et du cyan (bleu). Le noir, dans une moindre mesure, les attirait également. À l’inverse, le blanc, le vert et le violet n'ont pas eu les faveurs des moustiques et sont donc des couleurs plutôt conseillées pour affronter les nuits d’été en toute sérénité.

En résumé, si les vêtements ne constituent pas à eux-seuls une protection efficace à 100%, cette étude semble montrer qu’il peut s’agir d’un bon rempart pour se protéger des piqûres. Néanmoins, les scientifiques conseillent tout de même de se munir d’anti-moustique et de se faire vacciner, le cas échéant, lors de voyages dans certains pays où ces insectes peuvent transporter de nombreuses maladies.