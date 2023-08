Rentrée scolaire 2023 : ces aides financières qu’il est possible de demander

La rentrée scolaire et universitaire 2023 sera placée sous le signe de l'inflation pour les familles, avec un coût historiquement élevé pour les élèves et les étudiants. CNEWS a listé les aides dont ils peuvent bénéficier, selon six catégories en fonction de leur situation familiale et économique.

Des aides publiques existent, afin d'accompagner les étudiants dans leurs dépenses de la vie courante (logement, transports, frais de santé). Alors que la rentrée 2023 s'annonce plus coûteuse que jamais, un simulateur sur le site du ministère du Travail permet de connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Des bourses en fonction des ressources

Les étudiants de l'enseignement supérieur aux revenus modestes peuvent prétendre à une bourse sur critères sociaux pour financer leurs études. Son montant annuel varie selon un barème, en fonction de l'échelon (de 0 bis à 7), allant de 1.454 à 6.335 euros. Ils doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire et suivre une formation initiale publique ou privée habilitée à recevoir des boursiers. Il faut déposer un «Dossier social étudiant» (DSE) sur la plate-forme correspondant.

Les étudiants les plus méritants, qui ont obtenu la mention «Très bien» à la dernière session du Baccalauréat, peuvent toucher une aide au mérite, complémentaire à la bourse sur critères sociaux. La demande se fait par l'intermédiaire du Dossier social étudiant.

La bourse Talents s'adresse, sous condition de ressources, aux étudiants qui préparent certains concours de la fonction publique. La demande se fait sur via le site démarches simplifiées.

Un étudiant qui rencontre, de façon passagère, de grandes difficultés financières peut avoir droit à l'aide spécifique ponctuelle.

Des aides pour se loger

La Caisse d'allocations familiales a mis en place un simulateur pour estimer le montant de l'aide au logement et en connaître le montant exact.

La garantie Visale permet au futur locataire de demander à Action Logement de se porter garant gratuitement pour couvrir les loyers impayés et les dégradations collectives.

L'avance Loca-Pass est un prêt sans intérêts et sans frais de dossiers, accordé par Action Logement, qui permet au locataire de financer gratuitement le montant de son dépôt de garantie. Les demandes peuvent être faites en ligne sur le site d'Action Logement.

Des réductions pour les transports

Des tarifs spéciaux, à prix réduit pour les étudiants, sont proposés par les services de transport en commun des villes ou des métropoles.

La SNCF propose des billets au tarif Elève-Etudiant-Apprenti (EEA) sur des voyages avec TGV Inoui et Intercités.

Le dispositif «permis à 1 euro par jour» propose aux jeunes de 15 à 25 ans de financer le passage du permis de conduire, grâce à un prêt dont les intérêts sont payés par l'Etat.

Des aides pour étudier dans une autre région ou à l'étranger

Le Passeport Mobilité Etudes prend en charge tout ou partie du prix des billets d'avion pour les étudiants originaires des Outre-mer qui ont dû quitter leur région pour suivre leurs études. Il faut formuler la demande en ligne, auprès de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité.

L'aide à la mobilité pour l'inscription en master dans une autre région bénéficie aux étudiants boursiers qui viennent d'obtenir une licence et souhaitent s'inscrire en première année de master dans une autre académie. Ils peuvent déposer leur demande sur le portail Mes services étudiants.

Mobili-Jeune vient en aide aux jeunes de moins de 30 ans, en formation en alternance.

Les aides à la mobilité internationale, pour les étudiants qui souhaitent suivre une formation supérieure ou faire un stage à l'étranger. Des aides des régions et des Outre-mer sont aussi proposées.

Des aides pour les dépenses quotidiennes

Le «repas à 1 euro», proposé par les restaurants universitaires du Crous à 1 euro pour les boursiers et à 3,30 euros pour les autres étudiants. Des associations comme Linkee ou des associations solidaires étudiantes proposent également des produits à prix réduit.

Le chèque énergie, versé directement aux personnes éligibles.

Les Services universitaires de santé étudiante (SSE) peuvent proposer des consultations de santé gratuites sur les campus.

Des aides pour l'accès aux loisirs

Un Pass Culture et un Pass'Sport existent pour les moins de 26 ans.

Des réductions sont aussi possibles sur les voyages. L'Agence nationale pour les chèques-vacances propose une aide pouvant aller jusqu'à 250 euros, pour un hébergement à la mer, à la montagne ou à la ville, en France ou en Europe. La Carte jeunes européenne offre des avantages dans les transports, le sport et la culture, dans 38 pays d'Europe participant au programme. Avec le Pass interrail jeune, les jeunes jusqu'à 27 ans peuvent bénéficier de tarifs réduits sur les voyages en train en Europe.