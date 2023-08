Enfant de 10 ans tué à Nîmes : «J’ai dit aux gamins "baissez-vous !"», l’oncle qui conduisait le véhicule criblé de balles témoigne

Victime collatérale d'une guerre entre trafiquants de drogue, un enfant de 10 ans a été tué ce lundi à Nîmes, mortellement touché par balles alors qu'il circulait en voiture dans le quartier de Pissevin. Son oncle, qui conduisait le véhicule au moment des faits, témoigne en exclusivité pour CNEWS.

Une fusillade survenue à Nîmes lundi dans la soirée a coûté la vie à un enfant de 10 ans. Son oncle, qui conduisait la voiture cible des tirs d’armes à feu, a témoigné auprès de CNEWS. «J’ai fait demi-tour, et ils ont tiré sur la voiture. J’ai senti un "boom" dans mon dos, je ne pensais pas que j’avais vraiment été touché», a-t-il raconté.

«J’ai dit aux gamins : "baissez-vous ! On y va !", j’ai accéléré et je suis parti. Mon neveu était accroché derrière, et il a reçu une balle derrière le dos. Il y avait tellement de bruit, c’était comme à la guerre», a-t-il ajouté.

Selon les déclarations de la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, l’homme a également été blessé par balles mais ses jours ne sont plus en danger. «Les services médicaux sont intervenus en urgence et ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement vers les services des urgences du centre hospitalier de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide», a-t-elle souligné ce mardi.

Malgré son arrivée rapide aux urgences, l’enfant de 10 ans n’a pas pu être réanimé par les secours. Le deuxième passager du véhicule, en enfant de 7 ans, est quant à lui sain et sauf.

Une enquête du chef d’assassinat en bande organisée a été ouverte et les polices judiciaires de Nîmes et de Montpellier ont été saisies pour faire la lumière sur les circonstances de cette fusillade et retrouver les tireurs.