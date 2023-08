La Poste : le facteur abandonnait les lettres dans le fossé ou près des poubelles, il est licencié

En Meurthe-et-Moselle, un facteur a été licencié après la découverte de près d'une centaine de courriers non distribués.

Le facteur n’est pas passé, il ne passera jamais. Dans les communes de Moncel-sur-Seille, Sornéville et Erbéviller-sur-Amezule, un facteur de la Poste a été démis de ses fonctions pour non-distribution d'une centaine de plis la semaine dernière.

L'affaire a été révélée lorsque des courriers, retrouvés près d'une poubelle, ont été remis par une habitante au maire de Moncel-sur-Seille, Alain Chané, le 14 août dernier. «Ça ne peut être que du courrier déposé par le facteur puisqu'il s'agit de courrier destiné aux habitants du village [...] Le secrétaire de mairie a eu beaucoup de réclamation d'habitants qui devaient recevoir du courrier», s’est-il indigné.

À Sornéville, deux jours plus tard, le maire a découvert une cinquantaine de lettres dans le fossé. Quelques courriers ont également été découverts à Erbéviller-sur-Amezule.

Jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende

La Poste a déposé plainte, en affirmant que le courrier retrouvé serait redistribué aux destinataires avec une lettre d'excuse.

Le facteur, qui était en contrat d'intérim sur la plate-forme de Champigneulles, a été licencié. Il risque une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 45.000 euros. Le groupe a souligné qu'il s'agissait d'un incident isolé et a précisé que les 210 facteurs de la région de Nancy Couronne distribuent chaque jour plus de 100.000 courriers.