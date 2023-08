«Les Français ne reconnaissent plus leur pays et ont l’impression de vivre dans des favelas où n’importe qui peut prendre une balle», selon Jean-Philippe Tanguy

Invité de la Matinale ce mercredi, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, s’est exprimé sur le drame survenu à Nîmes, où un enfant de 10 ans est décédé dans une fusillade. Selon l’élu, «les Français ne reconnaissent plus leur pays et ont l’impression de vivre dans des quartiers qui sont comme des favelas où n’importe qui peut prendre une balle».

Une population qui vit dans le risque au quotidien. C'est la vision de la France qu'a Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et invité de la Matinale du 23 août. Sur le plateau de CNEWS, l'élu est notamment revenu sur le drame de Nîmes, où un enfant de 10 ans a été tué par balles lors d'une fusillade survenue ce lundi.

Un système qui épargne les trafiquants ?

«Le système pénal français s’attaque enfin au démantèlement des cartels de la drogue. Les Français découvrent qu’un enfant peut être victime d’une tragédie, sa famille pleurait la mort d’un gamin qui était juste dans un véhicule et a pris une balle par règlement de comptes de cartel», a expliqué Jean-Philippe Tanguy, qui a notamment ajouté que «les Français ne reconnaissent plus leur pays à juste titre et ils ont l’impression de vivre dans des quartiers qui sont comme des favelas où n’importe qui peut prendre une balle».

Interrogé sur les moyens mis en place pour combattre les cartels de drogue installés dans certains quartiers, l'élu RN a estimé qu'il existait un «relâchement de la volonté de lutter contre la drogue» et que «le système judiciaire et pénal ne s'attaque pas au démantèlement des cartels de la drogue.

«La réalité, c’est que c’est une guerre de terrain, et les cartels de drogue gagnent du terrain et se permettent tous les comportements», a ajouté Jean-Philippe Tanguy sur le plateau de CNEWS.