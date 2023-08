Saint-Malo : un pêcheur se retrouve face à un sanglier qui nage à 3km des côtes (vidéo)

Alors qu’il s’adonnait à une partie de pêche vendredi 18 août, un homme est tombé sur un sanglier qui nageait dans l’eau, à 3 km de la côte. La vidéo est devenue virale sur le Net.

Drôle de rencontre dans les eaux de Saint-Malo (Ille-et-Villaine). Lors de sa séance de pêche habituelle vendredi 18 août, un pêcheur nommé Luc est tombé sur une scène inattendue : à 3 kilomètres des côtes se trouvait un sanglier qui nageait vers son bateau.

«On s’est approché de lui. Il en a fait autant. Il nageait très vite dans notre direction. On avait l’impression qu’il voulait monter à bord. On n’a pas insisté, on s’est écarté. On ne voulait pas le perturber», s’est souvenu le témoin auprès du Pays Malouin.

Surpris, l'homme s’est empressé de filmer la scène, qui a suscité la surprise et l’amusement des internautes. Le sanglier s’est ensuite dirigé vers le havre de Rothéneuf, un quartier de Saint-Malo : «Je me demande s’il y a une taille minimum pour la pêche au sanglier en mer», a-t-il plaisanté.

Si la vidéo peut surprendre, il est à noter que les sangliers sont d’excellents nageurs, connus pour leur habilité à nager plusieurs kilomètres.