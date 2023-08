Canicule : voici les 17 départements maintenus en vigilance rouge ce jeudi

Dix-sept départements du pays restent en alerte rouge canicule pour la journée de jeudi 24 août tandis que 62 départements sont placés en vigilance orange canicule et orage.

La canicule se poursuit, les orages arrivent. Pour la journée de jeudi 24 août Météo-France a maintenu 17 départements en alerge rouge canicule. Par ailleurs, 64 autres départements sont placés en vigilance orange, notamment en raison des orages.

Dans le détail, l'alerte rouge canicule concerne l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers.

17 départements en Rouge



64 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/zXNH0H6RR1 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 24, 2023

Dans le même temps, les départements des régions Hauts-de-France, de l'Ile-de-France, de la Normandie, du Centre-Val-de-Loire (sauf l'Indre et le Cher) et des Pays de la Loire (sauf Loire-Atlantique et Vendée) seront en vigilance aux orages.

Peu de changement sur le front de la canicule donc, tandis que les conditions anticycloniques provoqueront un épisode pluvio-orageux, potentiellement intense. Selon Météo-France, les orages pourront s'accompagner «de grêle, de fortes intensités pluvieuses, et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km».