Charles III : la première visite d'Etat du roi en France aura lieu du 20 au 22 septembre

La première visite d'État de Charles III et de la reine Camilla en France aura lieu du 20 au 22 septembre. Initialement prévue pour le mois de mars 2023, la rencontre avait dû être reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites.

L'heure du roi. L'Élysée a annoncé que la visite de Charles III et de la reine Camilla en France se déroulera du mercredi 20 au vendredi 22 septembre. Il s'agira de la première rencontre d'État en France du roi et de la reine consort, près d'un an après l'accession au trône de Charles III en septembre 2022.

«Cette visite est un honneur fait à la France, pendant que notre pays accueillera également la coupe du monde de rugby. Elle témoignera de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples», a commenté l'Élysée dans un communiqué. La présidence française a également ajouté que pour les deux chefs d'État, elle «sera l’occasion de poursuivre leur engagement commun en faveur de la préservation de la nature, sujet sur lequel ils ont étroitement coopéré ces dernières années».

UNE PREMIÈRE VISITE REPORTÉE

Initialement prévue du 26 au 29 mars, cette entrevue avait été reportée en raison des manifestations, des grèves et des actions contre la réforme des retraites. L'Élysée avait justifié ce report en déclarant que le pays souhaitait «accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d’amitié». Le couple royal avait exprimé son désir de se rendre en France «dès que des dates pourront être trouvées».

Hormis les villes, les détails du programme de cette visite n'ont pas été divulgués, mais il était prévu une cérémonie du souvenir à l'Arc de Triomphe au côté d'Emmanuel Macron, ainsi qu'un discours du roi au Sénat devant les députés et les sénateurs. Un banquet d'État en l'honneur du couple royal avait également été annoncé au château de Versailles. Charles III, âgé de 74 ans, devait également se rendre à Bordeaux, pour une étape axée sur l'environnement.

La relation franco-britannique au coeur

Depuis son accession au trône, Charles III a limité ses voyages à l’étranger. Mis à part sa visite d'État en Allemagne, il a effectué une visite privée en Roumanie en juin. Il convient toutefois de noter que la France et le Royaume-Uni ont toujours entretenu des liens étroits tout au long de leur histoire. Le palais de Buckingham a souligné dans un communiqué que «cette visite célèbrera l'histoire, les valeurs et la culture communes du Royaume-Uni et de la France».

En tant que prince, il s'était rendu 34 fois en voyage officiel en France depuis les années 1970, visitant diverses régions du pays. Il avait été invité par le président Emmanuel Macron après le décès d'Élisabeth II. Cette dernière avait effectué cinq visites d'État en France au cours de ses soixante-dix ans de règne.