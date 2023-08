Rentrée politique : Bruno Le Maire en Haute-Savoie ce jeudi pour dévoiler ses priorités économiques

Après la pause estivale, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, reprend du service. Il est attendu ce jeudi en Haute-Savoie pour sa rentrée politique, à un mois de la présentation du budget 2024.

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, fait sa rentrée politique sur ce terrain ce jeudi en Haute-Savoie, alors que le gouvernement doit préparer les dossiers brûlants de la rentrée. Accompagné de Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, il doit se rendre à Thônes pour visiter le fabricant de meubles de cuisine et de salles de bain Fournier.

Bruno Le Maire se rendra ensuite dans les Hautes-Alpes pour une visite consacrée au tourisme de haute montagne. Il dévoilera au cours de cette journée les «priorités économiques du gouvernement pour la rentrée», selon Bercy.

Il sera notamment question, dans cette feuille de route, du projet de loi de finances 2024, que le ministre de l’Économie doit présenter à la fin du mois de septembre. Cependant, le bouclage du budget s’annonce d’ores et déjà délicat, en raison de la dette publique qui s’élève à 3.000 milliards d’euros, des recettes fiscales moins dynamiques d’un 2022, et une croissance attendue à 1%, contre 2,5% en 2022 et 6,4% en 2021.

Les entreprises mises à contribution ?

Sous la pression des agences de notation, Bercy doit donc trouver des moyens de faire plusieurs milliards d’euros d’économie, au risque d’inquiéter le patronat et les investisseurs étrangers. Les marges de manœuvres de Bruno Le Maire sont limitées, s’il respecte l’engagement d’Emmanuel Macron dès ses débuts en politique, à savoir ne pas augmenter les impôts. Une promesse du reste rappellée ce mercredi par la Première ministre Elisabeth Borne.

Parmi les pistes évoquées, l’étalement sur quatre ans de la suppression totale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement annoncée pour 2024, au grand dam du patronat. Le gouvernement pourrait aussi reporter la baisse d'impôts de deux milliards d'euros pour les ménages, esquissée au printemps par Emmanuel Macron.

Pour faire des économies, la suppression de niches fiscales défavorables à l'environnement est à l'étude, tout comme l'alourdissement de la taxation des sociétés d'autoroute et des billets d'avion. Le dispositif «Pinel», qui permet aux particuliers de bénéficier de réductions d'impôts sur l'achat d'un logement locatif, devrait disparaître et le prêt à taux zéro être recentré, pour une économie estimée de deux milliards d'euros à terme. Bercy pourrait a priori mettre davantage les entreprises à contribution, en supprimant des allègements de cotisations patronales pour les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic.

Le gouvernement devra également s’atteler au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui doit également être présenté fin septembre.