Orages et canicule : l’alerte rouge levée, 43 départements restent en vigilance orange

43 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d’orages et canicule ce vendredi 25 août, notamment sur la côte Est du pays.

Une partie de la France en état d’alerte aux orages et à la canicule. Ce vendredi 25 août, Météo-France a placé 43 départements en vigilance orange aux orages et à la canicule, principalement sur l'Est du pays.

Les départements concernés par la vigilance orange aux orages sont la Côte d'Or, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Rhône, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Ain, l’Aisne et l’Aube.

Selon les informations fournies par Météo-France, «les orages seront parfois violents» et «pourront donner des pluies intenses (jusqu'à 50 à 60 mm en peu de temps), des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent (aux alentours de 100 km/h)».

Cette alerte orange aux risques d’orages succède à l’alerte rouge à la canicule, levée ce vendredi sur 19 départements de l’Hexagone. Une alerte rouge qui est désormais passée en alerte orange sur tout le sud-est du pays, avec des températures élevées attendues au cours de la journée pour 20 départements : l’Aude, les Bouches du Rhône, la Drôme, le Gard, l’Hérault, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Var, le Vaucluse, la Haute-Corse et l’Ain.