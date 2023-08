Retraite, revalorisation salariale et boursière : tout ce qui change au 1er septembre

Retraite, revalorisation salariale et boursière... Différents changements prendront effet ce vendredi 1er septembre. Voici les principaux.

coup d'envoi de la réforme des retraites

Plusieurs décrets publiés au Journal Officiel entre le 30 juillet et le 22 août vont entrer en vigueur à compter du 1er septembre.

La suppression de quatre régimes spéciaux : ceux de la RATP, des industries électriques et gazières (IEG), des clercs et employés de notaires et de la Banque de France.

La revalorisation des pensions minimales : 100 euros brut par mois pour les salariés, artisans-commerçants et agriculteurs ayant travaillé toute leur vie au SMIC et prenant leur retraite au 1er septembre. Les personnes ayant pris leur retraite avant le 1er septembre se verront également réévaluer leur pension à partir de l'automne 2023.

L'élargissement du dispositif de retraite progressive : ce dispositif sera étendu aux fonctionnaires, aux professionnels libéraux et aux avocats.

De nouveaux droits liés au cumul emploi retraite : si une personne retraitée exerce une activité professionnelle, l'obtention d'une pension supplémentaire sous condition sera possible.

La prévention de l'usure professionnelle : un fond d'investissement pour les personnes aux métiers pénibles sera créé. Il permettra aux salariés exposés à des risques d'engager une procédure de reconversion professionnelle.

Retrouvez toutes les mesures relatives à la réforme des retraites sur le site du service public.

revalorisation salariale des enseignants

Cette rentrée 2023 est synonyme d'augmentation pour les 850.000 professeurs et personnels d'éducation et d'orientation. En effet, «le montant de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (Isae) (1er degré) et de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (Isoe) (2d degré) sera doublé», peut-on lire sur le site du ministère de l'Éducation nationale. A ce titre, une hausse de 100 euros nets par mois est prévue pour tous les professeurs.

revalorisation du montant des bourses étudiantes

Chaque échelon se verra augmenter de 37 euros le montant de sa bourse. De plus, les tarifs des repas des Crous sont gelés pour l'année scolaire 2023-2024. Un prix dit «social» de 3,30 euros et un tarif «très social» à 1 euro seront disponibles pour les étudiants boursiers ou «non-boursiers précaires».