Voici les 11 pièces de 10 centimes d'euro qui valent le plus d'argent

Soyez attentifs avant de payer avec de la petite monnaie. Certaines de vos pièces de 10 centimes pourraient vous rapporter plus que leur valeur faciale. Voici les modèles les plus recherchés, et donc ceux qui valent le plus d’argent. Pour avoir une estimation précise, il faudra se rendre chez un numismate.

Autriche

Les pièces de 10 centimes autrichiennes, avec la cathédrale Saint-Étienne, figurent sur la liste des modèles à surveiller. Si vous avez en votre possession un exemplaire datant de 2002, vous pouvez le revendre environ 30 centimes.

©BCE

Grèce

Les pièces provenant de la Grèce et qui datent des années 2002 et 2003 sont quant à elles évaluées de 30 à 40 centimes l’unité, selon Info-Collection. Mais sur Ebay certaines sont vendues plus d'un euro.

©BCE

Allemagne

Parmi les pièces de 10 centimes les plus prisées, il y a également celles frappées en Allemagne, avec la porte de Brandebourg, en 2002, 2003 et 2004. Ces exemplaires peuvent rapporter entre 30 centimes et 1 euro.

©BCE

Slovaquie

Pour la Slovaquie, seules les pièces de 10 centimes de 2010 et 2011, méritent d’être conservées. Ces exemplaires, où l'on peut voir le château de Bratislava, peuvent se revendre cinquante centimes.

©BCE

Belgique

Les collectionneurs sont également à l’affût des pièces de 10 centimes belges, et plus précisément celles émises en 2000 et 2001 avec le roi Albert II. En bon état, une telle pièce vaut entre cinquante centimes et 1 euro.

©BCE

IRLANDE

Pour les pièces irlandaises, qui montrent sur la face interne la Harpe Celtique, il vaut mieux se concentrer sur celles de 2008 et 2011 et qui ont été émises en coffrets. Elles valent entre 5 et 10 euros.

©BCE

Chypre

Si vous trouvez dans votre porte-monnaie une pièce de 10 centimes de Chypre datant de 2010 ou 2011, sur laquelle figure un bateau de Kyrenia, navire de commerce du IVe siècle av. J.-C., sachez qu’elle peut se revendre 1 euro.

©BCE

finlande

Idem pour les modèles finlandais, qui sont gravés d’un lion couronné brandissant une épée. Une pièce de 10 centimes frappée en 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003 peut valoir un euro, voire un peu plus selon son état.

©BCE

Slovénie

Autres pièces pouvant valoir plus que leur valeur faciale : celles émises en Slovénie, dont l'avers (le symbole) présente les plans du Parlement slovène. Les modèles les plus intéressants sont ceux frappés en 2008, 2009, 2010, voire 2011.

©BCE

Saint-Marin

Les pièces de 10 centimes de Saint-Marin, petit État indépendant situé en Italie, sont également bien cotées. Les pièces frappées entre 2002 et 2016 oscillent entre 5 et 10 euros.

©BCE

Vatican

Ouvrez l’œil si vous voyez un pape sur l’une de vos pièces, car les modèles du Vatican sont prisés. Les pièces mises en circulation entre 2002 et 2005, à l’effigie de feu sa Sainteté le pape Jean-Paul II, se vendent une vingtaine d’euros. La deuxième série, qui représente les armoiries du cardinal camerlingue, peuvent également valoir un bon prix.

©BCE